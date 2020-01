Un mariachi entre la nieve: la historia de un mexicano en Canadá

En medio de una tormenta de nieve en el centro de Vancouver (Canadá), un hombre vestido de mariachi se abre paso mientras carga el estuche de su guitarra. “Frío, lluvia e incluso nieve… ¡El mariachi prevalece!”, escribió el fotógrafo canadiense Cameron Frazier en su cuenta de Instagram (@bananacamphoto). La imagen fue retomada por varios medios de comunicación canadienses y en Twitter se compartió más de 4.000 veces en las primeras 24 horas tras su publicación.

Miren qué bonita foto publicó un medio local en Vancouver, un mariachi que va a su trabajo en medio de una nevada muy fuerte en pleno centro histórico de la ciudad ���� pic.twitter.com/JmQvFzlmQO — Ana Isabel (@AnaIsabelZepeda) January 16, 2020

La tarde del miércoles, la ciudad fue sacudida por fuertes rachas de nieve que mantuvieron varias calles cerradas. “De la nada, pasó el mariachi”, cuenta Frazier a Verne, vía correo electrónico. “Me tomó desprevenido porque no es algo que se vea todos los días, especialmente en la nieve”, comenta. El fotógrafo indica que el contraste del traje de charro con la blancura de la nieve fue lo que más llamó su atención. “Ahora veo cuán importante es culturalmente”, dice. La foto fue tomada frente al reloj Steam, un monumento característico del centro de Vancouver.

El hombre vestido de mariachi es Alex Alegría, un mexicano de 43 años que vive en Vancouver desde el año 2000 y es fundador de la agrupación de música mexicana Los Dorados desde el 2003. “No me di cuenta cuando me tomaron la foto”, cuenta a Verne, vía telefónica. “Estaba con mi grupo grabando un video promocional y el director me pidió que caminara por la calle”, comenta.

Alegría es originario de Tuxtepec (Oaxaca) y emigró a Canadá para trabajar en una fábrica de aluminio en el año 2000. Una tarde de invierno de ese año, el mexicano se sintió nostálgico, por lo que decidió tomar el traje de charro que le dio su tío antes de partir. “Me puse a cantar en Robson Street vestido de mariachi con mi guitarra por pura nostalgia y eso me hizo sentir mejor”, recuerda. “Desde entonces empecé a ir todos los días de seis a once de la noche y la gente me empezó a dar dinero y a reconocerme”, relata.

En ese momento no cantaba canciones de mariachi, sino algunas melodías tradicionales mexicanas. Poco después se unieron un violinista y un trompetista, ambos canadienses, quienes acompañaban al mexicano ataviado con su traje de luces. “Un día, un colombiano nos propuso tocar en un proyecto y mandamos a hacer sombreros y chamarras de luces, así empezó Los Dorados”, dice.

Corría el año de 2003 y su debut como grupo de música mexicana fue en el aniversario de la batalla de Puebla, el 5 de mayo, luego de ensayar un par de ocasiones. “No teníamos partituras, lo hicimos de oído”, dice Alegría. Hoy este mariachi es dirigido por el oaxaqueño y se conforma por doce personas de varias nacionalidades: un chino, un taiwanés, un polaco, un italiano y un ucranio, entre otros.

Ese año, Alegría dejó su empleo en la fábrica para dedicarse de tiempo completo a la composición e interpretación de música popular mexicana. Él y su grupo amenizan las noches en un restaurante de comida mexicana y latina los miércoles y viernes. “También damos serenata, tocamos en cumpleaños y hasta en funerales”, cuenta.

Su música lo ha llevado a tocar a la provincia de Yukón (al norte de Canadá, en el círculo polar ártico) y también en algunos festivales de México. Aunque lleva dos décadas fuera de su país de origen, Alegría no logra acostumbrarse al frío de la zona. “Uno se va acoplando, pero hace falta el sol. Por eso hago música para estar siempre en contacto con México”, señala.

Pese a no ser un músico profesional, Alegría dice ser feliz de compartir la cultura de su país. “Me dio mucho gusto que el mensaje llegara a tantas personas fuera de México, es lo más bonito que puedo compartir”, finaliza el oaxaqueño.

De acuerdo con el último censo de población de Canadá, existen más de 96.000 mexicanos viviendo en este país, la mayor parte en la provincia de Ontario y posteriormente en Columbia Británica, donde se ubica Vancouver.