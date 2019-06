Una rata en el metro de Nueva York evidencia su alarmante aumento

El video de una rata trepando por los tubos del metro de Nueva York se ha viralizado en redes sociales, luego de que lo compartiera la cuenta de Instagram subwaycreatures.

En el clip grabado por el usuario @seebaass_ se observa cómo una rata trepa y se desliza por los tubos pasamanos del transporte. Los mismos de donde se sostienen miles de personas todos los días.

La publicación acumula más de 600,000 reproducciones en esta cuenta, pero el video se ha viralizado en Twitter y Facebook, desatando miles de reacciones.

Algunos usuarios bromean y han llamado al animal “pole dancing rat”. Otros comparan a la rata con el personaje Ratatouille de Disney.

No obstante, muchos manifiestan su disgusto y exigen a las autoridades mayor control sanitario en la ciudad. Según datos de http://OpenTheBooks.com los avistamientos de ratas en la ciudad de Nueva York han aumentado casi un 38% desde 2014.

En 2014, el número de avistamientos de ratas reportados a la línea 311 de la ciudad fueron 12,617. En 2018 fueron 17,353. Aquí el mapa con las zonas donde hay más ratas.

Hace una semana, el periódico The New York Times publicó un artículo titulado “Las ratas se apoderan de la ciudad de Nueva York”. La periodista Winnie Hu anota que las calles de Brooklyn, Manhattan y el Bronx están invadidas. “Ya son los humanos quienes se esconden de las ratas y no al revés”.

Laura Anglin, teniente de operaciones, asegura que están haciendo todo lo posible para contrarrestar el problema. “Esta administración toma en serio su responsabilidad de controlar y mitigar a su población”, dijo.

El exceso de construcciones en Nueva York puede ser una de las explicaciones para el aumento de avistamientos, pues obliga a que los animales salgan de sus madrigueras y se expongan en las calles.