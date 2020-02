"Una violación es una fusión de amor", dice psicóloga al aire; radio se deslinda de ella

Hermosillo.- La psicóloga Olga Alicia Gracia afirmó en el programa de radio “Dos Pájaros de Cuenta”, que se transmite por la estación La Voz del Pitic de Hermosillo, Sonora, que una violación es una “fusión de amor” y que las víctimas se encuentran al perpetrador gracias al destino.

En el programa radiofónico del 7 de febrero, se hablaba sobre los esfuerzos de amor que realizan algunas parejas con dificultades para poder procrear hijos, cuando la especialista dijo:

“Incluso una violación es una fusión de amor, es una fusión de amor porque los dos sistemas, aun así sea agresivamente, quieren juntarse y a través de la fusión esa, pues explota ese amor y van a seguir juntos aunque la pareja o esas personas no se vuelvan a ver. Nadie desbarata esa fusión”.

- ¿Quiere decir que las mujeres que son violadas, en el subconsciente traen esa decisión de unirse a alguien para pagar deuda de los antecesores?, cuestionó una de las presentadoras del programa.

- “Sí, a esa persona exactamente que la violó. A esa persona”

- ¿Aún cuando sea un desconocido, entonces?

- Aún sea un desconocido

Luego reforzó sus argumentos: “por ejemplo los soldados que van a la guerra y violan a las mujeres, es una fusión, se tenían que encontrar por destino y ese destino los llevó a tener esa criatura, que jamás se van a volver, pero la criatura va a continuar en la vida, son destinos y era necesario que así sucediera”.

Las críticas del tema se han desbordado en redes sociales, sobre todo por las mujeres que se sienten insultadas por las aseveraciones de la especialista.

Radiodifusora condena mensaje

La emisora La Voz del Pitic 88.1 FM emitió un comunicado donde condena y lamenta los mensajes de violencia contra la mujer expresados durante el programa de radio "Dos Pájaros de cuenta", conducido por René Lucero y Sonia Gálvez.

“La Voz del Pitic informa que el programa "Dos Pájaros de Cuenta" y su página de Facebook no son un concepto ni producción de nuestro equipo interno. En este sentido, su contenido no refleja nuestras políticas. Las opiniones de los conductores e invitados son responsabilidad de quien las emite y no compartimos en ningún sentido el mensaje de esta transmisión”.

Luego agrega que La Voz del Pitic es una radio de uso social abierta a todas las voces “y nos pronunciamos en contra de cualquier acto o mensaje de violencia de género”.

Pide psicóloga disculpas

A través de su cuenta de Facebook, la psicóloga Olga Alicia Gracia dijo que cuenta con estudios en "terapia sistemática".

“Esta teoría está basada en el orden y en el amor. Hace unos días participé en el programa de radio denominado, “Dos Pájaros de Cuenta” de la Voz del Pitic generándose la polémica en relación con el tema de la 'violación' donde me expresé basada en la terapia sistemática antes comentada, la cual comparto, toda vez que nos ayuda a sanar y a resolver.

“Profundamente ofrezco una disculpa a quienes se sintieron ofendidos con la llamada 'fusión de amor' considerando el momento de vulnerabilidad y a la vez el coraje que atraviesan las mujeres de este país. Asegurando a todas las mujeres que, con justa razón encontraron en mis expresiones una forma de justificación para lo que es un acto imperdonable que como mujer, madre y terapeuta, quiero dejar muy claro, jamás tendrá mi aprobación (...) De igual forma todos los días pido que la justicia sea aplicada con todos aquellos que abusen y cometan delitos en nuestro país".