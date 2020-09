Universitarios dan positivo a Covid-19 tras asistir a fiesta de fraternidad

Un grupo de al menos 11 estudiantes universitarios dieron positivo a Covid-19 después de haber asistido a una fiesta de la fraternidad Theta Chi de la Universidad de New Hampshire.

De acuerdo con los informes, el grupo de estudiantes son vinculados a una “fiesta imprudente”, donde se contagiaron a finales de agosto.

Hasta el momento, las autoridades de la institución han identificado a 11 casos positivos de los más de 100 invitados a la fiesta de estudiantes y no estudiantes que no cumplieron con las órdenes sanitarias del estado y que tampoco utilizaron cubrebocas.

También dieron a conocer que el curso otoñal volverá a ser desde casa para evitar más contagios y así poder estar alerta de otros potenciales casos.

“Permítanme ser claro: este es un comportamiento imprudente y el tipo de comportamiento que socava nuestra planificación y nos llevará a cambiar a un modo completamente remoto”, dijo James W. Dean Jr., presidente de la Universidad de New Hampshire en una carta dirigida a la comunidad de estudiantes.

“Hemos pedido repetitivamente a los miembros de nuestra comunidad que practiquen y se adhieran a las pautas de salud pública para reducir la propagación del Covid (uso de máscaras, distanciamiento social, ninguna reunión grande, etcétera) y me complace que la inmensa mayoría de ustedes estén siguiendo estas pautas”, añadió a su comunicado.

En una reciente publicación en la cuenta de la fraternidad, varios estudiantes preocupados por su salud y su futuro, tanto académico como profesional, expresaron su descontento sobre estas reuniones y las posibilidades que tienen de perder el semestre por no rendir en clases remotas e incluso de enfermar.

“Payasos, payasos literales. Háganlo mejor, no vale la pena poner en riesgo el resto de la universidad” y “Esto es absolutamente despreciable. ¿No tienes nada mejor que hacer en la fiesta? Estoy aquí en UNH porque realmente me preocupo por mis estudios y mi futura carrera. Potencialmente, podrías arruinar mi penúltimo semestre porque no te importa ni una mi*rda el resto del cuerpo estudiantil. Si nos vamos a casa, eres parte del motivo”, fueron algunos mensajes de las decenas que dejaron los molestos estudiantes.