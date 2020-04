VIDEO Abuelita se hace té con marihuana sin querer y termina drogada

México.- Un joven compartió en su cuenta de Tik Tok el gracioso momento en que su abuelita le confesó que estaba drogada porque se había hecho sin querer un té de marihuana.

El usuario identificado como Ramón Zavaleta publicó el video que dura apenas unos segundos pero se aprecia a su familiar bajo los efectos de la droga.

En el clip solo se ve a la mujer de la tercera edad con una bolsa de plástico en la mano y con una gran sonrisa.

Asimismo, se le escucha reclamarle al joven que se hizo una bebida caliente con unas “hierbitas” que encontró en su cuarto y amenazarlo que en cuanto se le bajen los efectos “va a ver”.

Me hice un té de tus 'hierbitas' y me... ahorita que se me baje el... el… te voy a chin… hijo”, dijo la mujer entre risas.