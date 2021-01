VIDEO "Estoy harto de dibujar", niño se queja con abuelita por 7 tareas

Las clases en línea y la saturación de tareas sacaron de sus casillas a un niño que con toda honestidad expresó su sentir a su abuelita, Rosa. El espontáneo momento fue captado en un video que circula en redes sociales.

La discusión con su abuela

Como si se tratara de un adulto, el menor expuso sus argumentos para deslindarse de los deberes escolares. Lo que generó un poco de humor por las expresiones que refleja en su rostro.

"No quieres estudiar. Mira, solo son siete tareas", se escuchar decir a la señora en la grabación.

A lo que el pequeño responde, "¡Hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete, ¡uh, carajo!".

El video se hizo viral

Con el objetivo de seguir la conversación y a manera de broma, la señora Rosa le dice que cuando cumpla siete años tendrá que hacer 100 tareas, lo que hace explotar al menor.

Abuela, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata", sentenció.

La reacción del pequeño llegó a tal grado que fue mostrada en algunos medios internacionales. Según la fecha de un video publicado por 'Noticias Caracol' en su cuenta de YouTube, el gracioso acontecimiento ocurrió el pasado mes de diciembre del 2020, en una ciudad de Colombia.