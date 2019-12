VIDEO: Hombre se salva de ser atropellado cuatro veces en la misma carretera

Un video muestra el momento en el que un hombre se salvó de ser atropellado en por lo menos cuatro ocasiones en lo que terminó por ser una carambola de automóviles tras un percance en la carretera.

Los hechos ocurrieron sobre una autovía localizada en Seúl, en Corea del Sur, debido a una capa de hielo formada sobre el pavimento ocasionada por las bajas temperaturas de la región, provocando un accidente vial.

En la grabación se puede observar a un hombre quien intentó frenar, con éxito un vehículo para evitar chocar o resbalar en la autopista.

No obstante, el hombre casi no la cuenta pues un vehículo que iba a mayor velocidad derrapó y por poco lo atropella. Si ésto no fuera sorprendente, en cuestión de segundos un segundo auto pasa al lado del individuo.

En distintos videos se puede observar cómo el hombre huye tras los hechos cuando otro coche está a punto de arrollarlo pero se estrella contra una camión de carga.

Al menos 10 vehículos resultaron dañados tras el incidente, por lo que se le solicitó a la ciudadanía de aquel país evitar manejar a exceso de velocidad y portar cinturón de seguridad, según informaron medios locales.

El video se hizó viral en redes sociales por la manera tan soprendente del conductor de esquivar la muerte en tan pocos segundos y en las circunstancias del lugar.