VIDEO Netflix estrena película que muestra a Cristo como gay

CDMX.- Netflix estrenará una película en la que mostrará a Cristo como un hombre gay.

La compañía de streaming produjo una película llamada The first temptation of Christ (La primera tentación de Cristo) , con corte humorístico.

El nombre de la película también hace referencia, en tono de burla, al título del filme dirigido por Martin Scorsese, La última tentación de Cristo.

Petición para retirarla

Grupos religiosos se organizaron para lanzar una petición a través del sitio Change.org para que Netflix la retire de su catálogo.

Hasta el pasado 10 de diciembre, la solicitud sumaba más de 180 mil firmas.

El objetivo del grupo que convocó a juntar las firmas es llegar a 200 mil para exigir a Netflix la salida de su plataforma.

La razón para solicitar esto es que este filme “ofende gravemente a los cristianos”.

La premisa de la película es que Cristo, quien está cumpliendo 30 años, trae un invitado sorpresa a conocer a su familia.

El supuesto amigo de Cristo, quien eventualmente se convierte en su pareja, revelará su identidad a los largo de la trama.