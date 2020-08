VIDEO. A punta de pistola le roban perrito bulldog a su dueño

Estados Unidos.- Hombres amenazan con una pistola a un hombre para robarle su perro bulldog francés.

Los hechos se registraron en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos, cuando tres hombres armados le robaron su perro llamado ‘Henri’ a un hombre que fue identificado como Don.

La víctima expresó que caminaba hacia el norte cuando un sedán Chrysler de 4 puertas negro, que iba en sentido contrario por la calle, se detuvo junto a él y Henri.

Las puertas se abrieron de golpe y un tipo salió con una pistola y dijo que se lo diera. Me tomó un tiempo darme cuenta y luego supe lo que querían decir. No se lo di. Incluso mientras me apuntaba con la pistola, me colgué del perro. Estoy todo lleno de ampollas, mi piel está arrancada. Intenté con todas mis fuerzas mantener al perro. No había ningún lugar para correr", dijo Don.