VIDEO. Abuelita tira por accidente la pantalla que le regalaron y rompe en llanto

Un video se ha vuelto viral en Tik Tok pues muestra el lamentable momento en que una abuelita tira por accidente la pantalla que le acababan de regalar. El usuario @rockorockzrockz fue quien compartió el clip en donde la ancianita presume sr regalo.

Fue el mismo usuario quien explica en su video que su abuelita esta emocionada porque su sueño siempre había sido recibir una pantalla gigante. Lamentablemente, la emoción se convierte en llantos y lamentos, pues solo unos segundos despúes de sostener su televisión, la ancianita la dejo para aplaudir.

Por lo que el aparato cayó al suelo y provocó que la mujer rompiera en llanto, además se puede ver como la ancianita pide perdón mientras se seca las lagrimas con sus manos.

De inmediato el nieto se la señora comienza a decirle que no fue su culpa y revisan el televisor que visiblemente no presenta ningún daño. En otro video, 'Rocko Rockz' hace saber a su público que 'lamentablemente la televisión no prende', por lo que buscará comprarle otro aparato a su abuela, pues lo que 'más le duele es verla triste'.

@rockorockzrockz Responder a @rockorockzrockz ���� la pantalla no importa, me parte el alma verla llorar ���� ♬ sonido original - Rocko Rockz