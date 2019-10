VIDEO. Adultos alientan a niños con discapacidad a pelearse

Guanajuato.- En redes sociales surgió un video en donde se puede apreciar cómo aparentemente dos jovenes con algún tipo de discapacidad son alentados a pelear entre sí.

En el video de minuto y medio se puede observar cómo quien graba el video, presuntamente un empleado de una carnicería del mercado de San Francisco, los alienta a pelearse.

Posteriormente, ambos jóvenes con discapacidad pareciera intercambian algunas palabras para después comenzar a golpearse.

Uno de los jóvenes con discapacidad se quita la camisa e intenta dar unos golpes al otro joven e intercambian un par de manotazos.

Después se abrazan y se propinan ambos golpes mientras el autor del video se ríe al ver la pelea de los jóvenes.

Intentan separarlos

Un trabajador del local que trae playera roja y mandil intenta separarlos pero le resulta complicado ya que se siguen sujetando y golpeando.

Segundos después dos hombres intervienen y logran separarlos mientras quien graba el video dice que los dejen continuar.

Al finalizar, el joven que se había quitado la camisa al parecer queda molesto y le da unos golpes a la cortina de un local.

Los comentarios ante el video que se hizo viral no se hicieron esperar a lo que usuarios catalogaron de denigrante para los jóvenes con discapacidad y externaron su molestia ante tal situación.

Supuesta pelea entre discapacitados fue solo juego

Después de los comentarios de la gente de indignación ante la pelea, apareció otro video en donde graban a ambos jóvenes diciendo que sólo estaban jugando y que otros se habían metido, para finalizar diciendo que pedían una disculpa.

Minutos más tarde otro video circuló, ahora del dueño de la carnicería en donde mostraba su descontento ante tal situación y por el comportamiento de sus empleados.

Quiero aclararles que yo no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo, con el video que subieron dos de mi personal", expresó el propietario.

"Me da impotencia con las personas que se estan dirigiendo hacia mí, yo tengo cámaras en mi carnicería y puedo comprobar que no me encontraba en el momento del video", continuó.

Así mismo comentó que tomaría cartas en el asunto ya que eso no da buena reputación a su negocio y afirmó los empleados serían despedidos.

Finalmente reiteró su rechazo al comportamiento de sus trabajadores.