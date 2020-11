VIDEO. Agente de migra compra tamales a través del muro

Baja California.- Un usuario de TikTok ha compartido el momento en el que un agente de la Policía Fronteriza compra un tamal a través del muro divisorio entre los países de Estados Unidos y México.

Este video tiene una duración de poco más del minuto, en el que se observa esta curiosa compra que ha captado la atención de muchos usuarios del internet.

El comerciante le dice al policía "Si no te gusta, no me lo pagas. Acábatelo", pero el oficial no logra comprender lo que le dijeron, por lo que el vendedor sólo le dijo "pruébalo primero...dame un dólar".

Y así, esta curiosa transacción se llevó a cabo; al final del video el estadounidense se alejó en su vehículo, mientras que el vendedor de tamales continuó promocionando su producto, informa Tv Azteca.

�������� wooow ya con Biden ..asta la migra ya puede comprar tamales �� pic.twitter.com/fnOQUUwGZU — EL 15 (@juancar62729949) November 9, 2020

En la descripción del video, el usuario escribió "pierte Trump y la Migra (como se le conoce coloquialmente) ya puede comprar tamales".

Este momento ya ha sido compartido en distintas redes sociales, volviéndose viral y causando muchos memes.

Entre algunas de las reacciones, los usuarios escriben: "A eso le llamo el Tratado de Libre Comercio", "Ver a la migra comprando tamales a un mexicano es la confirmación que la era de Trump se terminó", "Nadie se puede resistir a unos tamales".