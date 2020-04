VIDEO. Agreden a reportera por exhibir a turistas en contingencia por Covid-19 en la playa

A través de redes sociales circuló un video en el que se observa cómo la reportera Doraliz Terrón, de Paralelo Informativo, ante la pandemia de Covid-19, documentaba la permanencia de turistas en la playa de Los Muertos, en Puerto Vallarta, cuando fue agredida por un turista extranjero.

Después de que se hiciera viral el video que daba cuenta de cómo algunos visitantes y negocios de este centro turístico ignoran el cierre de playas por la contingencia sanitaria, el embajador de los Estados Unidos en México, Cristopher Landu, ofreció una disculpa por lo ocurrido.

“¡Qué vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de Estados Unidos o Canadá, pero la verdad es que todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas estadounidenses a que vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia?”, publicó en su cuenta de Twitter.

El lunes pasado, la reportera Doraliz Terrón fue agredida por un extranjero que junto con otros tomaba cerveza en la playa Los Muertos.

Mientras la reportera transmitía en vivo cómo algunos bares ignoraban las restricciones impuestas en este centro turístico desde el pasado 2 de abril, un sujeto se levantó de la silla en la que estaba para encararla para que dejara de grabar.

Ella explicó que el lugar era público, que hacía su trabajo y que lo reportaría a las autoridades.

“No puedes filmarnos. Necesitas nuestro permiso. Y no te damos permiso. ¡Fuera de aquí!”, le dijo el hombre en inglés mientras trataba de arrebatarle el teléfono celular.

Aunque el gobierno limita el acceso a las playas de Puerto Vallarta, todavía hay gente necia que no atiende las medidas sanitarias, este extranjero agredió a una periodista que se dedicaba a informar sobre el tema. Nos exponen y se exponen a un contagio pic.twitter.com/ojg78ZUq9S — Jalisco Rojo (@Jalisco_Rojo) April 7, 2020

Terrón reportó el incidente a la policía municipal y aunque algunos elementos llegaron al sitio y solicitaron a los turistas retirarse y al negocio a dejar de dar servicio, esto no ocurrió.