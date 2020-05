VIDEO. Alcalde ebrio se esconde en caja de muerto para evitar arresto

Perú.- Tras violar el toque de queda, el alcalde del distrito de Tantará, en la región Huancavelica, en Perú, ‘se hizo pasar por un cadáver’ con el fin de evitar ser detenido por la policía local.

Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito de Tantará situada en la provincia de Castrovirreyna, fue detenido por la Policía Nacional del Perú luego de que presuntamente ingiriera bebidas alcohólicas en compañía de algunos amigos cuando ya iniciaba el toque de queda implementado por el Gobierno, debido a la pandemia.

Sin embargo, al verse descubierto, se escondió dentro de un ataúd sin tapa, para que los uniformados pensaran que se trataba del cadáver de una víctima de coronavirus.

Sus acompañantes copiaron la idea y se escondieron en otros ataúdes, pero fueron sorprendidos y trasladados a la comisaría de la región.

Las conductoras del programa de televisión ‘Buenos días Perú’ comentaron su indignación, pues el Alcalde fingió muy bien.

Bien metido en el rol no, todo todo tiecito estaba, mira los bracitos, la posición, cómo se colocó, la verdad que es mejor reír para no llorar porque no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, estamos hablando del Alcalde, de la autoridad municipal”, lamentó una de las conductoras.