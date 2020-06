VIDEO. Amenazan de muerte e intentan acuchillar a una periodista delante de su hija

Argentina.- Una periodista fue amenazada de muerte y casi es acuchillada en su casa delante de su hija.

Los hechos se registraron en el barrio privado Parque Leloir, en Buenos Aires, Argentina, cuando la periodista de Canal 26, Melisa Zurita, se encontraba en su hogar junto a su hija de 3 años.

Mediante una entrevista, la víctima reveló que fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda, y por el hecho detuvieron a la expareja de su actual marido, quien intentó escapar en el auto de la víctima.

La expareja identificada como Geraldine Martínez, rompió el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita.

Como vivo en un barrio cerrado supuse que era una mujer que venía a pedir algo, o que me habían abierto la puerta, y entonces digo: ‘¿quién es? ¿quién está ahí...?’ En eso escucho una voz que hablaba cada vez más fuerte y me decía: ‘¿Dónde estás... dónde estás? No te escondas’. Pensé que se habían confundido de casa”, mencionó Melisa.