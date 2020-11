VIDEO. Asaltan a youtuber en plena grabación

Estado de México.- Un youtuber llamado Yulay fue asaltado por dos hombres en plena grabación en la madrugada.

Los hechos se registraron en el municipio de Nezahuacóyotl, Estado de México, cuando el youtuber, quien suele explorar en la madrugada los lugares más peligrosos del Estado de México, se encontraba realizando otra grabación.

Mediante un video, el youtuber relató que en un parque de Neza fue despojado de todas sus pertenencias por dos hombres que parecían ser solo unos vecinos y que le habían cuestionado lo que hacía.

Después de responder que estaba grabando, los hombres sacaron un arma de fuego y le apuntaron para que este les diera todas sus pertenencias, incluyendo su equipo de filmación que era rentado.

Ya me tocaba… Por jugarle al chin… Como verán, nosotros exploramos lugares que tiene su mala fama de ser peligrosos… violentos, en cuestiones de seguridad. Lo chistoso de todo es que estos videos los hacemos con el fin de mostrarle otro lado, que no es como lo pintan, que también México es un lugar seguro… Porque siempre lo he dicho: ‘el 99.9 por ciento de la gente es buena’, y eso lo sigo sosteniendo”, comentó Yulay.