VIDEO. Atacan a hombre sin hogar con fuegos artificiales

Un hombre sin hogar que se encontraba durmiendo en las aceras de Harlem, Nueva York fue atacado con fuegos artificiales la mañana de 22 de junio.

En un video que se hizo viral en redes sociales se muestra a un hombre de 66 años siendo atacado por un individuo que le lanzó fuegos encendidos mientras se encontraba recostado sobre el pavimento.

Posteriormente se ve al atacante burlándose y huyendo del lugar con su grupo de amigos antes de que explotara la pirotecnia.

De acuerdo con el Jefe de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Rodney Harrison, la víctima sufrió quemaduras en la espalda.

“Ayer por la mañana, un hombre sin hogar estaba durmiendo en la acera frente a 67 Lenox Avenue, en los confines del 28, cuando fue atacado. El hombre que se muestra arriba arrojó un fuego artificial encendido sobre él, que explotó causando quemaduras en la espalda de la víctima”.

