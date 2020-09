VIDEO. Automovilista trata de arrollar a manifestantes en Times Square

La Policía de Nueva York busca a un automovilista que trató de arrollar a un grupo de manifestantes que apoyaban el movimiento Black Lives Matter en Times Square, uno de los sitios más icónicos de la ciudad.

En redes sociales se viralizó el video que muestra el momento en que el vehículo se aproxima a las personas que protestaban, la noche del jueves, en contra del racismo y la brutalidad policiaca tras el caso de Daniel Prude, un hombre afroamericano que murió tras ser asfixiado por un grupo de policías en Rochester.

En la grabación se observa un Ford Taurus sedán, de color negro, que comienza a tocar el claxon de manera constante, mientras los manifestantes caminaban y avanzaban en bicicleta por el cruce.

Luego de tocar, el conductor aceleró y siguió su marcha, sin importar que algunos peatones y ciclistas se habían colocado frente a su cofre para impedirle el paso.

Mientras los manifestantes gritaban y arrojaban objetos hacia el carro, el automovilista frenó por dos segundos y luego volvió a acelerar. Algunas personas trataron de correr para alcanzarlo pero el conductor escapó del lugar.

BREAKING: Here’s the view from the Times Square camera of the moment a vehicle drove through Black Lives Matter demonstrators.@PIX11News pic.twitter.com/XeRmYpagRd — Cristian Benavides (@cbenavidesTV) September 4, 2020

Otro video difundido en Twitter mostró a un grupo de oficiales alrededor de un auto parecido al involucrado en la agresión. En la grabación se muestra que los policías impidieron que otras personas se acercaran a los pasajeros del vehículo.

Police protecting the car that drives through a crowd of protesters in Times Square pic.twitter.com/DhYcHxgRy5 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 4, 2020

A través de redes sociales, el Departamento de Policía de Nueva York indicó que se abrió una investigación sobre el incidente en Times Square y aclaró que el vehículo no pertenece a su cuerpo de agentes.

También afirmó que no tenía denuncias ni reporte de lesiones por los hechos y pidió que los heridos se comunicaran para la indagatoria.

El Departamento de Policía de Nueva York no ha identificado al agresor, así que mantiene la búsqueda activa.

There is an ongoing investigation into an incident in Times Square involving a black Taurus sedan. This auto is NOT an NYPD vehicle. pic.twitter.com/kBGuXhFtP1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 4, 2020