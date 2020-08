VIDEO. Automovilistas rescatan a familia entera durante inundación

Estados Unidos.- Un grupo de automovilistas rescataron a una familia entera durante una inundación.

Los hechos se registraron en el condado de Chester, en Estados Unidos, cuando un padre de familia y sus cuatro hijos pequeños se quedaron estancados en medio de una inundación.

En un video compartido en redes sociales, se puede observar como cuatro personas se arriesgaron para salvar la vida de la familia entera, quienes eran arrastrados.

Los cuatro extraños hicieron una cadena humana, sujetándose uno del otro, para sacar a los miembros de la familia, uno por uno.

Incluso anoche, no pude dormir porque todavía puedo ver el miedo en sus ojos mientras me aferro a ellos. Porque si lo dejo ir, él se irá. Todos tuvimos mucha suerte. Quiero decir, no fue inteligente para ninguno de nosotros, pero era algo que tenía que hacerse lo antes posible", comentó.