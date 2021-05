VIDEO. Azafata denuncia despido en redes porque "el uniforme no le quedó"

España.- En redes sociales se viralizó el video en donde una azafata española denunció que fue despedida de una empresa madrileña. Luego de que la también actriz y modelo, Alba Nevado consiguiera el empleo en Best Way, el uniforme que le entregaron no le quedó.

Alba dijo ser víctima de un acto de discriminación contra su físico por parte de la empresa cuando por motivos relacionados con su talla y peso, decidieron terminar su contrato como azafata de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.

La joven narró a través de su cuenta de Instagram que primero se sometió a varias pruebas hasta quedarse con el puesto, pero al momento en que le entregaron su uniforme este era talla única y probarselo en casa, no le entró.

Alba informó a la compañía sobre la situación por lo que le mencionaron que llegara al día siguiente con un traje negro a las ocicinas para verificar la talla del uniforme y cuando llegó le preguntaron que si ella era la del "problema". Postriormente le entregaron una falda una talla más chica que la ella y tampoco le quedo, así que le ofrecieron un pantalón de hombre ya que eran más grandes, pero tampoco fue la solución.

Siendo que el problema podría solucionarse al conseguir una falda a la medida, el personal de la empresa la aparto del resto de sus compañeros para pedirle una disculpa por no poderla contratar ya que "no podían tenerla allí trabajando sin uniforme”.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”, explicó la azafata.