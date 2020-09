VIDEO. Baila al ritmo del Himno Nacional en Tik Tok y la tunden en redes sociales

México.- Una joven compartió un video en Tik Tok en el que se le ve bailando al ritmo del Himno Nacional mexicano, pero la publicación no fue del agrado de muchos internautas que lo externaron en redes sociales.

En el video, el cual también se compartió en Twitter, se ve a la joven vestida de mezclilla bailar sobre todo con las manos al ritmo de un baile que inventó para el Himno Nacional mexicano.

Pero las reacciones, sobre todo en contra, no esperaron por parte de algunos tuiteros, aunque hubo otros que señalaron que hay más cosas importantes y sustanciales que resolver en el país, que enfocarse en un baile que no afecta a nadie.

La gente no lo sabe, pero a pesar de las enormes diferencias políticas que hay en MXBandera de México, todos debemos respetar los símbolos patrios mexicanos. Es increíble que @RubyisFurby se atreva a faltarle el respeto a nuestro Himno Nacional”, escribió la usuaria @PauuuZambrano, quien replicó el video en Twitter.

La joven identificada como @RubyisFurby respondió a las críticas y aseguró que no incurrió en ningún ilícito, ya que no alteró o modificó la letra del Himno Nacional.

En las últimas horas la joven ha dedicado una serie de tuits para responder a las personas que critican su baile.

Me encanta como joden y joden con que México es un país de la ching..., pero espera alguien baila el Himno sin ofender y ahí van de pend...s, ‘la Patria’ ‘es que es ilegal’ pinche morro también es ilegal tomar debajo de los 18 y aun así lo haces, en fin hipotenusa”, escribió.

@RubyisFurby también compartió publicaciones de tuiteros que apoyan a la joven por su publicación.

No parece una falta de respeto dado que no le está perreando a la Bandera, no la está quemando, no la está orinando, simplemente es una niña de 17 bailando como una niña de 17 con el Himno de fondo”, escribió @gissell696.

Es increíble que @RubyisFurby se atreva a faltarle el respeto a nuestro himno nacional. ¿Por qué? Yo les explico en el hilo siguiente: pic.twitter.com/2xfxmPKsWs — Paula Zambrano (@PauuuZambrano) September 1, 2020

Hay muchas cosas que ofenden al País, a la Bandera y a los mexicanos, pero no encuentro ninguna en el video. Al contrario, que bueno que le interesó lo suficiente para darle un sentido creativo propio. El mundo y las visiones cambian, anquilosarse no lleva a ningún cambio”, señaló la abogada Elba Coria (@elyacoria).

