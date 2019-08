VIDEO. Captan a caimán ¡brincando una malla ciclónica!

Estados Unidos.- Cualquiera pensaría que para impedir el paso de un caimán hacia una propiedad, una simple malla ciclónica bastaría, pero parece ser que los animales en la actualidad son bastante astutos ya que en la Florida un enorme reptil fue captado brincándola.

Christina Stewart estaba manejando por una autopista de Jacksonville, Florida, cuando vio algo increíble. Un caimán estaba brincando una malla.

Para no perderse el increíble momento la mujer, tuvo que frenar su coche y grabar la acción con su celular. El video fue compartido en redes sociales y en cuestión de unas horas se hizo viral.

El caimán no invadió una propiedad privada cualquiera, ya que se trataba de una estación aérea naval. No obstante, el personal militar declaró a los medios locales que no haría nada por expulsar al reptil, a menos de que exista una amenaza real a los residentes.