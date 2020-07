VIDEO. Captan a canguro en calles de Florida; dueño enfrenta cargos

Los residentes de Florida están acostumbrados a ver serpientes pitón, caimanes e iguanas en sus casas y jardines. Pero... ¿un canguro saltando despreocupadamente en una transitada avenida del centro? Hasta los excéntricos floridanos tienen un límite.

El dueño fue inculpado este martes de tres cargos menores, dijo el martes a la AFP Carol Lyn Parrish, portavoz de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés), en el sureste de Estados Unidos.

El jueves pasado el canguro Jack, de dos años, escapó de su casa en Fort Lauderdale, al norte de Miami, y varias personas telefonearon al número de emergencias 911.

"Hay un canguro saltando por la avenida Andrews", dijo el autor de una de las llamadas, según el diario local Sun Sentinel. "Es en serio, yo sé que van a pensar que estoy loco".

Inicialmente incrédulos, varios oficiales de policía acudieron al lugar, consiguieron acorralar al canguro Jack y lo introdujeron en la parte trasera de un vehículo policial.

El video de la cámara corporal de uno de los policías los muestra entre indecisos sobre cómo actuar y riendo a carcajadas por lo inusitada de la situación.

Luego lo llevaron a un establo de caballos de la policía, a falta de una idea mejor.

Su dueño, Anthony Macias, dijo que Jack vivía en la casa con su perro corgi llamado Max.

"Los dos se adoran", dijo el joven de 24 años al Sun Sentinel. "Se la pasan jugando juntos".

Ahora el joven enfrenta tres cargos menores, "uno por permitir el escape del canguro, uno por no registrar la adquisición del canguro y una infracción por no tener licencia para poseer un canguro", dijo Parrish.

La ciudad de Fort Lauderdale no permite que sus residentes tengan canguros como mascotas.

Por eso Jack "será transferido a una instalación permitida hasta que se le encuentre un lugar permanente", dijo Parrish.

Si es hallado culpable, Macias podría ser condenado a hasta 60 días de prisión y una multa de 500 dólares.

The @MyFWC will be taking care of the kangaroo rescued from wandering the streets of the city this morning. Fort Lauderdale code does not allow exotic animals like this within the city limits. @FTLCityNews @wsvn @CBSMiami @WPLGLocal10 @nbc6 @AC360 @ABC pic.twitter.com/n06Cg58xr6

— Fort Lauderdale Police (@FLPD411) July 16, 2020