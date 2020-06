VIDEO. Captan a miles de tortugas marinas en isla de Australia

El Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del estado de Queensland, en Australia, captó a más de 64 mil tortugas marinas frente a la costa de la isla Raine; se trata de la colonia de tortugas verdes más grande del mundo jamás grabada.

Según el Departamento, la visión de drones fue capturada en diciembre de 2019 como parte del Proyecto de la Recuperación de la Isla Raine, sin embargo, el video fue difundido el pasado 9 de junio.

El video captó a 64 mil tortugas verdes esperando llegar a tierra y poner nidos para sus huevos.

This is some of the most spectacular vision you will ever see - our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns.

