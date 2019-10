VIDEO. Captan a mujer bailando en área para leones de zoológico

Desatendiendo las reglas y los protocolos de seguridad que maneja el Zoológico del Bronx, en Nueva York (Estados Unidos), una mujer ingresó al área donde permanecen los leones africanos.

Así se ve en varios videos que fueron publicado en internet y por el que la mujer ha sido muy criticada.

Según confirmó el Zoológico, el hecho se registró el fin de semana pasado. La implicada pasó la barrera de seguridad y se ubicó a pocos metros del felino. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles.

De la nada, la mujer comienza a bailar y a hacer movimientos con sus manos, intentando llamar la atención del animal. El león, por lo que se ve en el video, apenas se movió.

Hernán Reynoso, una de las personas que grabó, le dijo a la cadena NBC Nueva York que “todo fue una locura”.

“Puso su vida y la del animal en riesgo. Ninguna de las personas que estábamos ahí podíamos creerlo”, agregó.

Repercusiones

En un comunicado, el Zoológico aseveró que si bien entre la mujer y el león había una zanja, “esta acción fue una violación peligrosa e ilegal que podría haber resultado en lesiones graves o la muerte”.

“Existen barreras y reglas para mantener a salvo tanto a los visitantes como al personal y a los animales. Tenemos una política de tolerancia cero con respecto a la intrusión y la violación de barreras", agregó.

La mujer no ha sido identificada y no se sabe si se presentarán cargos. Lo que si dejó claro el Zoológico es que el animal no tendrá problemas.

“El animal no será sacrificado por la imprudencia que ella cometió”, complementó.