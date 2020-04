VIDEO. Comerciante se vuelve viral tras explotar por cuarentena de Covid-19

En días pasados se viralizó a través de Twitter y Facebook el video de una comerciante que muy a su manera explica por qué no deja de trabajar en un puesto que aparentemente es sobre santería o magia blanca; la mujer menciona “Los meros meros nos dicen váyanse, enciérrense y que la *, ¿pero por qué no nos lo dicen en la cara para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer?”.

Y es que debido a las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria por coronavirus, las autoridades mexicanas han pedido a toda la ciudadanía que no salga de sus casas a menos que les sea muy necesario, y sumando esfuerzos, cada dirigente de cada entidad anunció el cierre de comercios no indispensables.

Ante este panorama, los trabajadores que pertenecen a instituciones de comercio formal comenzaron a trabajar desde su casa y se dio paso al establecimiento de normas por parte de la Organización Internacional del Trabajo que estipulan el respeto a los derechos humanos fundamentales del trabajo y seguridad social como el acceso a sueldo, no obstante lo anterior no contempla al comercio informal, es decir, al que pertenece la protagonista del video.

Los medios mexicanos reportan a través de fotografías las calles desérticas de la ciudad pero la señora no ha dejado su puesto debido a que tiene gastos que cubrir “Sí estamos asustados, pero quién me va a mantener, yo que no tengo cabr** y tengo obligación de darle a mis hijas”.

La mujer quien además pertenece a la población catalogada como “adulto mayor”, surte su mercancía en Zitácuaro, Michoacán de donde trae hierbas, huevos y demás aditamentos necesarios para efectuar limpias, práctica social ancestral a través de la que la población asegura que se “cura” o se “libra” de malas energías o “hechizos”, sin embargo la señora no parece ser muy creyente de ello a pesar de ser su negocio.

El reportero le pregunta “¿Y eso que está allá qué es, son huevos, no me los puedo comer?” y la mujer le responde, “No, son para hacer limpias… creencias de la gente pend***, la mera neta, mano”.

La conversación en redes tiene dos caras: la primera se burla de la desfachatez con la que la señora retrata su realidad y la segunda opina que no lo dice para hacer reír, sino que es la situación por la que atraviesa el comercio informal.

Decía Octavio Paz que las groserías son las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos...

¡Qué señora tan divertida, auténtica, mal hablada, encantadora y honesta! pic.twitter.com/rNxPLwsYQ7 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) April 7, 2020

Sera muy divertida , pero esa es la realidad , ella es PUEBLO, ese al que el gobierno cuida tanto ?

Ese comercio informal ,mediano y micro empresarios así como pequeño comercio estamos en Jaque mate !#LocatariosMetroCDMX — Mireya Sanchez (@mireya4802) April 7, 2020