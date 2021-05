VIDEO. Conductor evita asalto tras rociar con gasolina a los ladrones

Chile.- Mientras un conductor cargaba combustible en una gasolinera, tres ladrones intentaron asaltarlo, pero cuando el hombre se dio los rocío de gasolina y ellos huyeron.

El video del hecho registrado en una estación de autoservicio de la Comuna de Independencia, al norte de Santiago de Chile, se viralizó en redes sociales.

Te puede interesar: Por usar su celular causa incendio en gasolinera de Guanajuato

Se muestra el momento en que los agresores llegan en una furgoneta blanca con la intención de robar las pertenencias de un hombre que se encontraba cargando combustible, pero no contaban con que el propietario del vehículo se defendería de esta manera. Luego de que la víctima los rociara con el líquido inflamable, los tres asaltantes huyeron desconcertados.

Luego de que los internautas difundieran las imágenes, se logró identificar al hombre que ahuyento a los ladrones. Se trata de Alejandro de 65 años, quien es servidor público.

También señaló que los asaltantes eran jóvenes de entre 17 y 18 años, y que querían dispararle.

Decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije ‘dispara y aquí nos morimos todos’. Felizmente no lo hizo, porque habría sido otra la situación", relató Alejandro.