VIDEO. Coronavirus abruma a Ecuador por acumulación de cadáveres en casas

Guayaquil es la Wuhan de Ecuador. Es la ciudad en la que se detectó el primer caso -importado de España-, es el principal foco de contagio del país, con el 70 % de los 2.758 positivos, y es donde se impusieron medidas más fuertes al inicio del estado de excepción.

Tras dos semanas de toque de queda y de suspensión de la jornada laboral, extendidas hasta el 5 de abril, Guayaquil es el prisma que revela la desesperación de la población por los fallecimientos de sus seres queridos y la incapacidad de las autoridades para actuar a tiempo.

Según las cifras oficiales, el coronavirus se ha cobrado la vida de 98 personas en el país, al menos 60 de ellas en Guayas, la provincia de la que es cabecera Guayaquil.

Además, hay otros 76 fallecimientos que no han podido ser confirmados como vinculados con el Covid-19, porque las pruebas no llegaron a tiempo o no fueron concluyentes. Aun así, las autoridades los relacionan como causa de la muerte probable.

En contraste a esas cifras, no han dejado de aparecer en las redes sociales y en los medios nacionales una oleada constante de denuncias de familias guayaquileñas que han perdido a un familiar con síntomas como tos, fiebre e insuficiencia respiratoria y que llevan esperando días para que alguien vaya a retirar sus cadáveres.

Hasta cuatro días, reprochan algunos, han tenido a sus allegados muertos acumulando calor y olor dentro de su propia casa. Otros, desesperados por la presencia del cuerpo, los han sacado a la acera. Y todos coinciden en reclamar que nadie haya aparecido a recogerlos pese a haber llamado insistentemente al 911, el número de emergencias.

El Gobierno ecuatoriano, reticente inicialmente a pronunciarse o a vincular esta situación con el impacto del virus en Ecuador, ha terminado reconociéndola y presentará un informe semanal sobre las defunciones en general, como tratando de sincerar las estadísticas inusualmente altas de muertos de la última semana frente al promedio anual.

En circunstancias normales tenemos 6.000 defunciones mensuales en el país. En Guayaquil, en enero, tuvimos 828 defunciones. En estos momentos tenemos la misma cantidad de fallecimientos, pero agravada por las circunstancias”.

No se pueden vincular esas muertes al coronavirus si no se hacen las pruebas que, en Ecuador, pese a ser el segundo país de la región en fallecidos y tercero en contagios, es uno de los que menos muestras ha tomado: 9.019.

La realización de las pruebas es lo único que nos confirman que los decesos se ha dado por Covid-19. Tendremos más datos cuando lleguen las pruebas rápidas”, indicó el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco. Este miércoles se registró un pico de casos confirmados, 408 más que el martes.