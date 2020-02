VIDEO. Corren guardias a pareja gay de un centro comercial de Monterrey

Nuevo León.-Iván y Jorge paseaban en Galerías Monterrey mientras esperaban para entrar al cine, a ratos se besaban, e iban tomados de la mano, ante lo que los guardias de la plaza comercial consideraron era algo que no podían hacer ahí dentro, por lo que les pidieron que se retiraran.

El hecho ocurrió el pasado 5 de febrero, y recientemente se comenzó a divulgar un video en el que uno de los afectados explica lo qué pasó y añade el hecho.

Jorge señala que en primera instancia los guardias los sacaron porque aseguraron se estaban ‘manoseando’, lo que el señala no era así, pero, indica, como se trataba de una autoridad decidieron obedecerlos.

Para poder entrar a su función en el cine, ingresaron nuevamente, y los guardias se acercaron a ellos por segunda vez diciéndoles que en el sitio no podían hacer eso.

El video grabado por los afectados muestra a uno de los empleados de seguridad de la plaza comercial diciéndoles que los clientes habían reportado que se estaban ‘manoseando’, a lo que uno de los jóvenes contesta que solo se besaron y se estaban tomando de la mano.

El hombre insiste en que eso no se puede hacer ahí dentro, que lo pueden hacer afuera, porque señala que en el lugar hay gente, entre quienes se encuentran niños.

Luego de algunos minutos de discusión ante los argumentos discriminatorios del guardia, los jóvenes, indignados, deciden que no se van a salir del lugar, por lo que le aclaran que llame a quien quiera, pero que van a continuar dentro de la plaza.

Entonces le dije que iba a seguir haciéndolo (agarrarse de la mano) porque si te quiero dar un beso no me debo limitar porque una autoridad me lo está diciendo", indicó.