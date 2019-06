VIDEO. Dedican corrido a delincuentes cibernéticos

“2018, con una laptop y un [café] latte, pensé en golpearles el Estado y la nación. A mis bandidos nomás les llegó el mensaje: ‘Felicidades. Ya son parte del mayor golpe de un hacker’” es parte de la letra del adelanto del video musical de la canción Hacker Mate, que el pasado lunes 20 de mayo subió en su cuenta de YouTube el grupo Christian Félix y su Máximo Grado. La canción fue dedicada a la banda de ciberdelincuentes Bandidos Revolutions Team.

El grupo es originario de Sinaloa y en su repertorio musical cuenta también con canciones dedicadas a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

En el adelanto del video Hacker Mate, se observa a un joven en un sillón, escribiendo en una laptop y fumando un cigarro; en otra escena, podemos ver al mismo hombre usando una laptop, pero en una oficina, vestido de manera informal y rodeado de objetos finos.

En otro corto que asegura ser el adelanto de su disco, se escucha la estrofa: “No ocupo jugar al Melate. No pierdo, nunca quedo empate, con un cerebro impresionante y unas manos ágiles para los candados tumbar. Tengo el móvil activado, pues tengo una red que es internacional: los emiratos, chinos, rusos y orientales”.

Hasta el momento, el video suma 22 mil vistas y algunos mensajes de sus seguidores son: “Ya no pudo disfrutarlo el Bandido Boss ya está detenido” o “Te esperamos, soy tu fan [número] 1”.

“¡Todavía no sale el corrido y ya detuvieron a ese amigo correspondiente a la rola! Aunque no lo crean, y sin saberlo, es al más pesado que le han compuesto una canción. Estaba vinculado hasta con hackers de Corea, China, etc. Y todo sin necesidad de usar la violencia”, se lee en otro mensaje puesto esta semana.