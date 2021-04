VIDEO. Descubre infidelidad de su novio gracias a su smartwatch

Luego de que en el 2016 apareciera en el reality show Celebs Go Dating como experta en relaciones de pareja, Nadia Essex saltó a la fama en Reino Unido. Fue hasta 2018 que su participación en el programa terminó pero a partir de ahí tuvo otras oportunidades de salir a cuadro.

Pero más bien en redes sociales es en donde ha tenido mayor alcance con su público, recientemente se viralizó tras descubrir que su novio le estaba siendo infiel.

La influencer de 38 años respondió un video de la tiktoker @megan_boykoff quien pedía a sus seguidores que compartieran el momento en que se habían dado cuenta de que su relación había finalizado y Nadia narró su triste historia.

El video de la especialista en relaciones amorosas tiene cientos de comentarios, ya superó las las 551 mil vistas, además de los 59 mil me gusta. Nadie contó cómo fue que su reloj FitBit le alertó sobre una extraña actividad al amanecer.

Cuando mi ex novio llegó a casa después de salir por la noche, me desperté por la mañana y pensé en prepararle el desayuno. Entonces recibí una notificación en mi FitBit, el FitBit que habíamos sincronizado juntos, que mostraba que entre las 2 am y las 3 am de la mañana pasada, había quemado más de 500 calorías", dijo.

La influencer no dio más detalles, no dijo si enfrentó a su novio o si este trató de justificar sus actos, simplemente señaló que incapaz de contener su ira, decidió "empujar ese desayuno donde el sol no brilla".

La mayor parte de los usuarios de TikTok que vieron el video dieron sus muestras de apoyo ante la historia y la felicitaron por terminar con esa relación. Aunque tampoco faltaron los que bromearon con comprarle un smartwatch a su pareja, o deshacerse del suyo; otros señalaron que no era posible que la actividad hubiera durado una hora y que 500 calorías eran demasiadas.

Incluso algunos le dijeron que podía haber otras explicaciones, como que, estaba bailando o que tuvo que participar en una pelea y por eso quemó tantas calorías a esas horas de la madrugada, pero Nadie les respondió que confirmó que se había tratado de una infidelidad.