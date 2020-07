VIDEO. Despiden a mujer por gritar ‘las vidas blancas son mejores’ en protesta

Unas mujer se volvió viral luego de ser filmada mientras gritaba “las vidas de los blancos son mejores” y “las vidas de los blancos importan”, durante una protesta del movimiento Black Lives Matter en el estado de Tennessee.

En el clip, filmado el sábado, se muestra que la mujer grita contra una mujer afroamericana. Una mujer que la acompañaba trató de detenerla. “Déjala decir lo que ella quiera decir”, expresa la usuaria que filmaba la escena en el Covered Bridge Park.

En respuesta, la persona identificada como Sonya Holt gritó “white lives matter” (las vidas de los blancos importan) en seis ocasiones.



“Eres un pedazo de mierda homosexual que se va a quemar en el infierno”, expresó la mujer sin importar que la filmaran.

La siguiente consigna que gritó fue “White lives are better” (las vidas de los blancos son mejores), mientras la mujer que la filmaba mantenía una discusión con otros dos hombres que acompañaban a Sonya.

@karensgonewild_ Meet Sonya Holt, the East Tennessee Karen, the most inbred of the Karens! Video from the Elizabethton BLM protest yesterday. pic.twitter.com/ZuapcaHL94