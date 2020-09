VIDEO. Dueño de tienda tiene aterrador encuentro con osos salvajes

Estados Unidos.- Un video captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento muestra el momento en que un enorme oso salvaje ingresa al lugar y el dueño es aterrorizado por el animal.

Los hechos se registraron en una tienda ubicada por el área del lago Tahoe, en Estados Unidos, cuando un enorme oso se metió al lugar para buscar un poco de comida.

En el video se puede ver a las personas que se encontraban en la tienda y cuando vieron al animal decidieron salir, sin embargo, el dueño se quedó para ahuyentarlo.

Segundos después, se puede observar al animal tirado en el suelo comiendo dulces y galletas, posteriormente en otra toma, el dueño está tratando de evitar que otro oso ingrese a la tienda y este gruñe hacia él.

No en la descripción del trabajo no. Para nada ... luchar contra los osos no estaba en la descripción del trabajo", expresó Paul Heigh a ABC News.