VIDEO. El desgarrador mensaje que envió una mujer antes de morir de Covid-19

Estados Unidos.- Una mujer envió un desgarrador mensaje a su familia y conocidos antes de morir de coronavirus (Covid-19).

Sara Montoya, proveniente de El Paso, Texas, perdió la batalla contra el Covid-19 a sus 43 años, sin embargo, decidió enviar un mensaje en sus redes sociales para concientizar a las personas.

En el video se puede observar que Montoya estaba con oxígeno y luchó por recuperar el aliento mientras grababa el video.

El mensaje fue visto por más de 6 millones de usuarios en Facebook, y sus hijos jamás pensaron que tendría tanta repercusión.

Honestamente, estaba un poco avergonzada de decirle a mi mamá que lo quitara, 'no quiero que la gente sepa que diste positivo, no es de su incumbencia'. Ahora que se ha ido, me alegro de que nunca lo haya quitado. Me alegra que esté ahí para concientizar a la gente, porque mucha gente no se lo toma en serio ”, comentó Jasmin Chávez, hija de Montoya.