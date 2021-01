VIDEO. El gato que rompe las redes por bailar Aserejé

Cada vez son más las personas que comparten videos de sus mascotas haciendo cosas graciosas y que alegran el día de los internautas. Y sin duda, entre los protagonistas favoritos de estos videos están los gatos, ya que su popularidad en varias ocasiones ha pasado a imágenes y memes que también se han vuelto virales.

Este es el caso del gatito que pareciera que baila la canción más famosa de las Ketchup, el Aserejé.

A pesar de que el video fue grabado hace 5 años, las redes sociales YouTube, TikTok e Instagram lo han traído de vuelta haciéndolo cada vez más famoso y uno de los más vistos este inicio de año. Te contamos los detalles del video del gato que baila el Aserejé, que se ha vuelto viral.

Gatito baila al ritmo del Aserejé

El vídeo de menos de 30 segundos de duración que ha causado furor en redes sociales muestra un pequeño gatito atrás de un vidrio que parecería ser una vitrina. La mascota se encuentra parada en sus dos patas traseras, mientras mueve las delanteras de derecha a izquierda, asemejando el clásico baile de las Ketchup en su canción Aserejé.

El dueño de la mascota quien captó a su gato bailando, colocó la canción de fondo. De esta forma, pareciera que el gato sabe la coreografía de aquella emblemática melodía.

A pesar de que fue grabado en 2015, un usuario de Instagram, que comparte memes, retomó el video para volverlo a difundir, y lo hizo viral.

Este video ha circulado por diversos países como Estados Unidos, México, España y Argentina, generando miles de reacciones por parte de los usuarios a quienes el gatito bailando el Aserejé les ha parecido gracioso o tierno.

Este no es el único video en redes sociales de un felino bailando la pieza de las Ketchup, ya que diferentes usuarios recientemente han subido TikToks de sus gatitos bailando el Aserejé, no obstante, en este video el gato no es movido por su dueño, haciendo a este un contenido muy especial y diferente a todos los demás.

Otros gatitos virales en internet

El gato bailando el Aserejé no es el primer ni el único video de un felino que se ha vuelto viral en redes sociales, ya que estos son uno de los animales favoritos de los internautas. Otra de estas mascotas que se ha hecho viral es el gatito que sacude su cabeza al ritmo de la música.

a-ha - Take On Me pic.twitter.com/fwhx2Xz67B — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 21, 2020

Este ha protagonizado diversos memes e incluso stickers de WhatsApp, y su imagen ha sido retomada para nuevos videos donde la música de fondo es modificada poniendo diversos temas que parece que el gatito disfrutara.

Otro video de un gato que se hizo viral fue uno que surgió hace dos años, cuando la dueña del gatito Ed lo grabó bailando el tema “Mr. Sandman”. Este video se volvió viral en TikTok e incluso varios internautas replicaron el TikTok de Ed con ayuda de sus mascotas.