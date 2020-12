VIDEO. Emotivo festejo de graduada que no pudo acercarse a su papá

Argentina.- En redes sociales circula un video que muestra el emotivo festejo de una joven y sus padres después de que ella lograra titularse como abogada.

La joven que fue identificada como Malén Carisimo, de 22 años, narró que debido a la pandemia por Covid-19 tuvo que mantenerse alejada de sus padres durante varios meses pues se encuentran en la población de riesgo.

Es por eso que cuando logró graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en Corrientes, Argentina, la joven decidió ver a sus padres al menos unos minutos para festejar.

En un video compartido por Malén, se puede observar a la joven arriba de una camioneta y a sus padres en una banqueta emocionados de verla, segundos después, Malén lanza abrazos al aire, lo que conmovió a los testigos.

No vive conmigo, así que fue una sorpresa para él. Se le llenaron los ojos de lágrimas: no me voy a olvidar su frase ‘mi hijita ya es doctora", finalizó Malén.