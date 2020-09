VIDEO. Empleadas de un asilo maltratan a abuelita y se burlan de ella

España.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos empleadas de un asilo maltratan a una abuelita y se burlan de ella.

Los hechos se registraron en un asilo de ancianos llamado Mossèn Homs, en Terrassa, Barcelona, cuando dos mujeres se grabaron maltratando a una mujer de la tercera edad.

En un video con una duración de 37 segundos, una ‘influencer’ identificada como Iona A. graba y solo se ríe ante los comentarios de su compañera Ainhoa F., que está alimentando y dando la medicina a la anciana.

Venga, engorda. Que comas. Abre la pu... boca ya, hombre, vieja cascarrabias… No soy así, ¿eh?, que conste, pero me saca de quicio… ¡La pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? ¿Sabes qué? Que si no te la quieres tomar no te la tomes”, gritó su compañera.