VIDEO. Empleado de Inmigración amenaza a jóvenes afroamericanas

Mientras en algunas ciudades de Estados Unidos se desataron las protestas en contra del racismo, un trabajador de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía amenazó a un grupo de jóvenes afroamericanas que se encontraban en una zona residencial de Florida.

El hombre comenzó a seguir al grupo cuando lo vio en un carrito de golf dentro de una zona residencial, lo que intimidó a las adolescentes y trataron de alejarse. “No pertenecen a este desarrollo”, gritó el sujeto contra las tres mujeres de 15 años de edad antes de preguntarles en dónde vivían.

Al negarse a responder, el hombre las amenazó con llamar a la Policía para que las arrestaran. “No merecen estar aquí”, aseguró.

Luego las acusó de manejar ilegalmente y siguió con los ataques hasta que un hombre se acercó a ayudarlas.

Una de las adolescentes filmó la discusión con el sujeto y lo publicó en redes sociales. El video se viralizó rápidamente y los usuarios identificaron al hombre como Lee Jeffers, un trabajador, de 60 años de edad, de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

#BREAKING : Sources say Florida man harassing 15-year-old black girl in viral video is Lee Jeffers, a U.S. Department of Homeland Security employee at @USCIS Citizenship and Immigration Services in West Palm Beach. @USCISMediaSouth is preparing a statement. https://t.co/royYLw4rHH pic.twitter.com/eEIhGR9xLu

En respuesta, USCIS aseguró, a través de Twitter, que mantiene a sus empleados con los “estándares más altos de integridad y profesionalismo independientemente de si están o no en servicio”.

Además, afirmó que abrió una investigación sobre el comportamiento de su trabajador. “Este video es ciertamente inquietante y estamos trabajando para obtener toda la información disponible para tomar alguna acción contra el hombre”, agregó.

The video is certainly disturbing, and we are working to get all available information in considering what action, if any, may be appropriate for the agency to take.