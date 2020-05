VIDEO. En plena pandemia, realizan concurso ‘Miss Gay Cuarentena 2020’

Perú.- En plena cuarentena por coronavirus (Covid-19), realizan concurso ‘Miss Gay Cuarentena 2020’.

Los hechos se registraron en Loreto, Perú, en donde según información de medios locales, vecinos decidieron organizar el concurso de belleza 'Miss Gay Cuarentena 2020′, el cual reunió a un gran número de personas que vivían en los alrededores.

En un video compartido en redes sociales, muestra al que al parecer estaba participando para el concurso bailando y haciendo un recorrido como pasarela para que los críticos tomaran una decisión.

Así mismo, se puede ver alrededor muchas personas adultas, incluso a menores de edad que aplauden.

Cabe mencionar que el público no solo incumple el metro de distancia recomendado, sino que no se observa a nadie que use cubrebocas. Mientras que la mayoría habla entre sí, aumenta el riesgo de propagar el virus en caso de que alguien lo porte.