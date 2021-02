VIDEO. Encierran a anciano en cuarto COVID para cobrarle los cuidados

Argentina.- Carlos Ojeda, un hombre de la tercera edad había dado negativo a la prueba de COVID-19 y aún así presuntamente, fue encerrado bajo llave en un cuarto de hospital destinado para pacientes con coronavirus.

Los hechos se registraron en la ciudad de Formosa, en Argentina, cuando el hombre de 82 años había viajado de la ciudad de Córdoba para regresar a su casa y pasar la cuarentena allí, sin embargo, según detalló su hija al medio local TN Noticias, el hombre fue llevado a un centro hospitalario para realizarle una prueba PCR y lo obligaron a quedarse.

Desde el Gobierno nos dijeron que mi papá iba a hacer cuarentena domiciliaria, yo tengo la captura de pantalla de cuando me lo dijeron. Pero mintieron, terminaron encerrados bajo llave con una menor, están en un hospital ahora. Hasta ahora van tres hisopados negativos, no encuentro el motivo por el cual lo siguen teniendo en un hospital bajo llave”, comentó Zunilda Ojeda.

En redes sociales fueron compartidos algunos videos de la denuncia del hombre que pide en medio del llanto que lo dejen regresar a su casa debido a que necesita un cuidado especial y constante al padecer cegera y demencia senil.

No quiero estar acá, me quiero ir, ya no aguanto más. Quiero ir a la casa de mi hija, estoy agotado y cansado. Necesito alguien que me ayude”, expresó el hombre.