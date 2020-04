VIDEO. Enfermera deja a sus hijos en casa de sus padres y un señor le arroja agua

Sonora.- Una enfermera que había dejado a sus hijos en casa de su madre para ir a trabajar fue agredida por un transeúnte, pues este le aventó agua por temor a que lo 'contagiara' de coronavirus (Covid-19), la mujer expresó que se siente vulnerable ante la sociedad. Este hecho causó indignación en redes sociales y usuarios mostraron su apoyo.

Debido la pandemia de coronavirus, el personal médico se ha visto en la forzosa necesidad de trabajar más de 24 horas por turno, pues hay cada vez más infectados de dicha enfermedad, sin embargo, al estar en contacto diario con esto, las personas han comenzado a tener actitudes negativas hacia el personal que dedica todo su vida a atender la salud de otras personas.

Una enfermera llamada Getse, subió un video a redes sociales después de haber sido agredida por un hombre que pasaba en la calle mientras ella dejaba a sus hijos, la mujer relató que el transeúnte le aventó agua.

Yo me quedo paralizada ¿qué está pasando? ¿por qué lo hizo?”, comentó la enfermera.

Así mismo, explicó que después de que el hombre le aventó el agua, ella tuvo que cambiarse de ropa antes de llegar al hospital, pues siempre carga un segundo cambio para regresar a casa, sin embargo, tuvo que cambiarse en ese momento.

Después de haber contado los hechos, la enferma expresó su sentir ante esas acciones pues asegura que ama lo que hace, pero ese hombre la atacó sin ninguna razón y mencionó que ella jamás lo había visto.

Señor, si llega a ver este video espero haga conciencia de lo que está haciendo física y moralmente, no se vale que hagan esto, que nos agredan”, solicitó.

Además recordó que ese no es el primer caso que agreden a un enfermero y pidió que se pusieran a reflexionar sobre lo que hacen.

Esto que están haciendo no está bien… Ustedes no sean ignorantes, lean, infórmese, creo que nosotros estamos más preparados para no contagiarlos", comentó.