VIDEO. Enfermera denuncia presunta habitación para dejar morir a pacientes

Estados Unidos.- Una enfermera identificada como Lawanna Rivers, mostró mediante un ‘Live’ en Facebook una habitación descrita por ella como "horrible" en un hospital.

La enfermera comentó que había cumplido cinco puestos en varios hospitales durante la pandemia de Covid-19, pero que su tiempo en el Centro Médico Universitario de El Paso, Texas, había sido el peor con diferencia.

De todas las asignaciones de Covid en las que he estado, esta de aquí realmente me dejó con cicatrices emocionales… La instalación en la que estoy ha superado a la que tenía en Nueva York", expresó Rivers.

Rivers expresó su molestia por la forma en que se trataba a los pacientes más enfermos del hospital, ella dijo que todos fueron puestos en un área llamada "pozo", donde, esencialmente los dejaron morir.

Denunció que los médicos del hospital no ingresan al área y que enfermeras como ella que estaban allí tenían órdenes de realizar RCP solo tres veces a un paciente antes de dejar que muriera.

Mi primer día de orientación, me dijeron que los pacientes que entran al pozo, solo salen en una bolsa para cadáveres…. Nosotros, como enfermeras, está bien que estemos expuestos, pero ustedes, como médicos, ni siquiera entran allí. No pueden exponerse, pero nosotros sí, y todos ustedes están ganando todo el dinero… Nunca he experimentado, y no tengo palabras, por lo que acabo de experimentar en El Paso, Texas", dijo Rivers.