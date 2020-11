VIDEO. Enfermero mexicano graba despedida antes de morir por Covid-19

Chihuahua.- En redes sociales circula el video de un joven enfermero que grabó su despedida antes de morir debido a complicaciones de coronavirus (Covid-19).

El joven se llamaba Sergio Humberto Padilla Hernández y era originario de Chihuahua, según relata en el video, él se encontraba internado en el Hospital Ángeles después de dar positivo al virus.

Serigo estaba siendo atendido ya que su cuadro se había complicando gravemente por lo que sería entubado, al saber sobre su estado de salud, el enfermero consiguió grabarse en video.

Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante", expresó el enfermero.