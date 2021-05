VIDEO. Engaña a su mamá con llevarla a ver a Chayanne para que se vacune contra COVID

Nuevo León.- Un joven le dijo a su madre que la llevaría a un concierto del cantante Chayanne, en Monterrey, pero en realidad el objetivo de su hijo era llavarla a vacunar contra el COVID-19. Cabe mencionar que la mujer no quería aplicarse la dosis.

En redes sociales ha circula el video en el que se muestra a la mamá muy emocionada por ir a ver al intérprete de "Y tú te vas" y "Dejaría todo". Lo que desconocía la señora es que era una mentira, parte de un plan que su hijo tenía para llevarla a la sede de vacunación.

¿Esta es la fila para ver a Chayanne?", pregunta la madre en el video compartido en TikTok por el usuario @medinnaoficial, a lo que su hijo responde: "Sí, mamá. Es una celebridad. Definitivamente aquí está".

Al llegar al lugar de inmunización, le dice: "¿Pues qué crees, mamá? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar".

Al enterarse de la verdad, la señora se molesta y golpea a su hijo en el brazo y le dice: "¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso". Entonces, su hijo le recordó que cuando el era pequeño también fue engañado para que se vacunara.

A unos pasos de vacunarte y salvarte del COVID. Ya relájate. Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada", afirmó el hijo.

Mientras la mamá contesta: "Ya se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras".

El video lleva ya casi 5 millones de reproducciones, un millón de "likes" y miles de comentarios en la cuenta donde se publicó originalmente. La mayoria de los internautas han tomado con humos la broma del hijo.

Mínimo cómprale una Cajita Feliz para que se le pase el berrinche" y "Así le haré a mi mamá", se puede leer en los comentarios.

