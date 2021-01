VIDEO. Exhiben agresión racista a afroamericana en Nueva Jersey

Una mujer de 60 años fue captada en video agrediendo con insultos racistas a una afroamericana en calles de Nueva Jersey y posteriormente arrestada por las autoridades.

De acuerdo con un video que se ha hecho viral en redes sociales, capturado por la víctima, la mujer identificada como Claudia Emanuele inició una discusión con Tameka Bordeaux de 40 años luego de que ésta interviniera en otra discusión con el cartero de la comunidad de Bayona.

En la declaración del Departamento de Policía, Bordeaux dijo que salió de su casa en West 17th y observó a su vecina Emanuele peleando con un empleado de correos por la entrega tardía de su correspondencia, por lo que intervino sólo para darle algunos consejos de “vecindad”.

A esto, Emanuele contestó con enojo y dirigió varios insultos raciales a Tameka, incluida la n-word (nigger o nigga), un apelativo racista dirigido a comunidades negras y de gran peso social.

En medio de la agresión, Bordeaux comenzó a grabar los insultos de Claudia Emanuele. En una parte del video, la agresora acusó a Tameka de seguirla por la calle, cuando en realidad fue al revés.

“Salí de mi apartamento, hablé con el cartero y sólo quería saber dónde estaba mi correo, pero ella tenía que ser una intrusión, no se preocupa por sus asuntos y es una procrastinadora e instigadora”, gritó Emanuele a la cámara. “Eres una maldita p*rra”, continuó.

En otro clip que también circula en internet, Bordeaux continuó documentando los gritos de su vecina cuando le instaba a llamar a la policía a punta de insultos. “Llama a la policía, negra maldita, nigga”.

“¿Cuánto tiempo vas a seguirme y a llamarme nigga”, le contestó Bordeaux.

“Entraste a mi calle, tú me seguiste”, gritó Emanuele, a lo que la víctima señaló que vive en la misma cuadra.

Minutos más tarde, Tameka se detuvo en una tienda de conveniencia y fue defendida por varios transeúntes que le dijeron a Claudia que dejara de ser racista.

Tameka le dijo a un transeúnte que no iba a reaccionar con la misma agresividad a las provocaciones de Emanuele. “He sido negra durante 40 años. La n-world no me va a hacer nada”.

Tameka Bordeaux entregó las pruebas de la agresión al Departamento de Policía de Beyona, lo que provocó una investigación y el arresto de la mujer de 60 años.