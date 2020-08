VIDEO. Exponen caso de racismo hacia mexicano en California

Un nuevo video donde se exponen comportamientos racistas ha sido revelado en redes sociales, haciéndose viral en cuestión de minutos.

En esta ocasión, fue un mexicano el que sufrió agresiones racistas por parte de una mujer de San Francisco, California.

Las imágenes, captadas por un hombre identificado como Stanley González, muestra a una mujer de la comunidad del Área de la Bahía insultándolo y gritándole furiosamente “perro desagradable” mientras se encontraban en la calle.

En el momento de la discusión, el hombre de origen latino estaba paseando a su perro cuando la mujer comenzó a decirle que su mascota se parecía a él.

La agresora aún sin identificar lo siguió por las aceras gritándole más improperios racistas de forma repetitiva como “¡Perro mexicano desagradable, perro mexicano desagradable!”.

Posteriormente la víctima le preguntó “¿Por qué me sigues?” a lo que la agresora le contestó “No te estoy siguiendo, tú me estás siguiendo, perro desagradable”.

Para no entrar en una discusión mayor, en el clip se escucha que el hombre contestó “Dios le bendiga, señorita. Que tenga un buen día”.

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T