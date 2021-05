VIDEO. Gorila y bebé protagonizan tierna escena en zoológico de EU

Estados Unidos.- Esta familia fue sorprendida al ver como su bebé era buscado por una gorila del zoológico. Este tierno video se ha viralizado alrededor del mundo.

En compañía del pequeño Canyon de apenas cinco meses de nacido, Emily Austin visitó el Franklin Park de Boston. Lo parecía ser un paseo común, se convirtió en una experiencia para recordar siempre.

La madre y su bebé se encontraban en el área de los primates, cuando de repente apareció 'Kiki', una ejemplar de gorila, quien al parecer tuvo una gran conexión con el pequeño Canyon.

Lo acercaba al cristal y decía: ‘Sí, mira, es mi bebé’. Y me dije: ‘Qué genial sería que ella viniera a verlo’. Lo había dicho varias veces, pero no me lo esperaba” mencionó la madre.