VIDEO. Guardia Nacional en Atlanta baila la "Macarena" antes de toque de queda

Elementos de la Guardia Nacional desplegados en el centro Atlanta bailaron la "Macarena" minutos antes de que iniciara el toque de queda ordenado por las autoridades para frenar los disturbios de los últimos días.



Los elementos fueron captados en un video donde se ven en fila, siguiendo de forma sincronizada los movimientos rítmicos de la canción española. Al baile se sumaron algunos manifestantes que participaban en otra jornada pacífica de protesta.

Las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía degeneraron en disturbios y en algunos casos en saqueos, sin embargo en los últimos días han logrado mantenerse pacíficas y varias ciudades, entre ellas Washington, Seattle y Los Ángeles, han levantado el toque de queda que se impuso para controlar los disturbios.

With 15 minutes left before the 8 p.m. curfew in @CityofAtlanta, protesters and @GeorgiaGuard were dancing together in the streets. This is the view from SKYFOX 5. pic.twitter.com/z7B0BhoeZs