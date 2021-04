Argentina.- Un video captado por las cámaras del diario La Mañana de Neuquén muestras el momento en que un médico estalló cuando se cruzó con varios turistas. Hubo insultos y forcejeos, con oficiales de Gendarmería.

Todo sucedió el pasado jueves cuando el médico viajaba a bordo de una ambulancia y encontró cortes en la ruta que le impedían avanzar con los pacientes de urgencia.

"Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre. ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por esta mierda. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", se escucha gritar al profesional.