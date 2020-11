VIDEO. Hallan a perro atado y amordazado; detienen a supuesto agresor

Paraguay.- En un baldío se encontró a un perro abandonado, atado de patas y amordazado, por lo que no podía moverse o ladrar. Esto ocurrió en la localidad de Fernando de la Mora. Las autoridades han detenido a un sospechoso, gracias a las cámaras de seguridad.

Durante el 21 de octubre se denunció el maltrato animal del perro por parte de vecinos a las autoridades, quienes acudieron al lugar para liberar al perro de las sogas, informa TN.

Según los vecinos, una camioneta llegó a abandonar al perro en el terreno baldío.

#CasoShelby Difunden imágenes del circuito cerrado del momento en que un vehículo ingresa al patio baldío donde ayer fue hallado el perrito maniatado.



Según las autoridades, los datos coinciden con el horario en que el pequeño fue hallado por vecinos de Fdo de la Mora.

Arrestan al presunto responsable

Al revisar las cámaras de vigilancia, se logró identificar al posible autor de los hechos. En el video se puede observar a un auto que ingresó al terreno, del cual descendió un hombre con chamarra negra, bermuda y tenis deportivos negros.

Presuntamente, Jonatan Matías Galeano, de 23 años, es el responsable. Según informó Última Hora, el hombre tiene antecedentes por robo.

El perro fue trasladado a una clínica veterinaria, en la cuál se informó que presentaba hematomas y lesiones en varias partes del cuerpo, seguramente por golpes; también tenía enfermedades transmitidas por las garrapatas.

El detenido aseguró que el no fue quien abandonó al perro, sino que intentó ayudarlo, pero intentó morderlo. Esta declaración no coincide con los hechos, pues el perro estaba amordazado, por lo que no podría haber intentado morder al hombre.

El personal de la policía realizó un allanamiento a su propiedad, en la que se encontró la ropa del video recuperado, así como restos de piola, con lo que presuntamente pudo amarrar al can. También localizaron almohadones con pelos que concuerdan con los del perro.

Hasta ahora, Galeano ha sido imputado por la Fiscalía, y está en prisión preventiva según decretó un juez.

El hombre podría pasar hasta dos años de cárcel y una multa, según las leyes paraguayas, además que no podrá poseer o adquirir animales domésticos por diez años.

Siendo las 18:30 aproximadamente el día de hoy, recibíamos una denuncia en la ciudad de Fernando de la Mora.



Lo tiraron a un patio baldío textualmente amordazado en la boca y las patas. pic.twitter.com/HoMeQdQZtw — Juan Manuel Enciso (@juanmaencisod) October 22, 2020

Por el momento, el perro está recuperándose, y le han nombrado Shelby, pronto será dado en adopción.

Será una bendición que tenga una segunda oportunidad, una familia que le dé mucho cariño y le haga olvidar los malos ratos pasados”, declaró Juan Manuel Enciso, director de Bienestar Animal, quienes se están encargando de los gastos veterinarios.

#CasoShelby



El se encuentra estable, siguiendo con tratamientos normales para su óptima recuperación,en un tiempo ya estará apto para ser adoptado, será una bendición que tenga una segunda oportunidad,una familia que le dé mucho cariño y le haga olvidas los malos ratos pasados. pic.twitter.com/3NgHr1LSZF — Juan Manuel Enciso (@juanmaencisod) October 22, 2020